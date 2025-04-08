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Под Богдановичем в смертельном ДТП столкнулись «ВАЗ» и «Лада»
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Под Богдановичем, на 101-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень, столкнулись «ВАЗ 2112» и «Лада Гранта». Оба водителя погибели. О смертельной аварии сообщает свердловское УГИБДД.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Сейчас на месте аварии движение организовано по одной полосе, действует реверс. Поток транспорта регулируют экипажи ДПС.
«Оба водителя получили травмы, несовместимые с жизнью, погибли на месте. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются сотрудниками полиции»,
– сказали в управление.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Сейчас на месте аварии движение организовано по одной полосе, действует реверс. Поток транспорта регулируют экипажи ДПС.
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