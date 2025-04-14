Свердловские пожары минувшего понедельника наделали бед

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Двое погибших и двое пострадавших — таковы печальные результаты пожаров, произошедших вчера, 14 апреля, на территории Свердловской области. Соответственно дате, возгораний было зафиксировано 14, только 5 из которых возникали в жилом секторе.Большая трагедия случилась вчера в Ревде. Вспыхнувший там в частном доме на улице Ильича пожар унёс жизни сразу двух взрослых человек и едва не погубил ещё одну, недавно начавшуюся. Самое обидное, что пожар — как такое часто случается — был совсем небольшим: огонь, охватив бытовые предметы жильцов, распространился всего на 3 квадратных метра, а потушен был подоспевшими пожарными всего за 13 минут. Благо, надышавшегося дымом ребёнка удалось спасти и передать под заботу врачей. Осмотрев пепелище, пожарные дознаватели пришли к выводу, что возгорание в данном случае случилось из-за неосторожности курильщика.Ощутимо более крупный пожар случился в Сухом Логе в коллективном саду «Сельхозтехника». Его площадь составила 49 квадратных метров. Соответственно, и работа пожарных заняла больше времени — они 25 минут тушили три полыхающих садовых домика. Но здесь обошлось без погибших и пострадавших.Благодаря слаженной работе пожарных без трагедий обошёлся и екатеринбургский пожар на улице Металлургов. И хоть он тоже был не самым большим — 10 квадратных метров — дело осложнялось тем, что произошёл он в девятиэтажном доме, а, значит, угрожал многим людям. Семерых обитателей дома пожарным пришлось выводить из задымленного подъезда. На тушение данного пожара у 20 специалистов ушло всего 13 минут.