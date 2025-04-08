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В Артёмовском на улице Мира между двумя грузовиками зажало легковушку
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 15 апреля, днём в Артёмовском на улице Мира легковой автомобиль Toyota зажало между двумя «КАМАЗами».
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, водитель одного «КАМАЗа» не выдержал дистанцию до впередистоящей «Тойоты», ожидавшей зелёный сигнал светофора, и вдавил её во второй «КАМАЗ», который стоял перед ней. В итоге легковушка оказалась зажата между двумя грузовиками. К счастью, обошлось без пострадавших.
По словам водителя КАМАЗа, вдавившего легковушку в другой грузовик, у него отказали тормоза, поэтому он не смог предотвратить столкновение.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, водитель одного «КАМАЗа» не выдержал дистанцию до впередистоящей «Тойоты», ожидавшей зелёный сигнал светофора, и вдавил её во второй «КАМАЗ», который стоял перед ней. В итоге легковушка оказалась зажата между двумя грузовиками. К счастью, обошлось без пострадавших.
«Автомобили получили механические повреждения. В результате ДТП люди не пострадали»,
– сказали в ГИБДД.
По словам водителя КАМАЗа, вдавившего легковушку в другой грузовик, у него отказали тормоза, поэтому он не смог предотвратить столкновение.
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