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Драка на свадьбе для первоуральца закончилась 7,5 годам лишения свободы
Фото: прокуратура Свердловской области
Жителя Первоуральска драка на свадьбе сестры обернулась 7,5 годами лишения свободы.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 28 июня 2024 года на территории базы отдыха в посёлке Билимбай, где отмечалась свадьба, 25-летний осуждённый во время конфликта с сожителем матери своей девушки ударил его в голову. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму с осложнением в виде травматического отека мозга, и вскоре скончался.
Первоуральский городской суд признал молодого человека виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и отправил на 7 лет 6 месяцев в исправительную колонию строгого режима.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 28 июня 2024 года на территории базы отдыха в посёлке Билимбай, где отмечалась свадьба, 25-летний осуждённый во время конфликта с сожителем матери своей девушки ударил его в голову. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму с осложнением в виде травматического отека мозга, и вскоре скончался.
Первоуральский городской суд признал молодого человека виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и отправил на 7 лет 6 месяцев в исправительную колонию строгого режима.
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