Пьяные «покатушки» на электросамокате в Серове закончились сломанным носом





– рассказали в пресс-группе. «Проверка на трезвость показала у гражданина наличие 1,199 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское УГИБДД зарегистрировало ещё одно ДТП, к которому привело пренебрежение правилами управления СИМ. Так, вчера, 14 апреля, в Серове пьяный ездок на электросамокате упал и сломал нос.Как рассказали Вечерним ведомостям в управлении ГИБДД, 31-летний мужчина ехал на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения, когда вдруг потерял контроль над своим «зверем» и упал. В итоге его увезли в больницу с переломом носа и ушибами.Известно, что мужчина ехал на электросамокате марки Kugoo Kirin, оснащённым мощным мотором 800 Вт. Для самокатов такой мощности требуется водительское удостоверение и мотошлем.На ездока составили административные материалы за вождение без прав и в пьяном виде (ч.3 ст.12.8 КоАП РФ), за отсутствие мотошлема (ст.12.6 КоАП РФ), а также за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции (ст.19.3 КоАП РФ) – мужчина поругался с полицейскими, когда пытался покинуть отделение.