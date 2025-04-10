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Летевший в Екатеринбург самолёт экстренно развернулся в воздухе из-за разгерметизации
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Самолёт авиакомпании «Россия», летевший из Минеральных Вод в Екатеринбург, развернулся в воздухе и вернулся в аэропорт вылета.
Прибегнуть к экстренной посадке вынудила разгерметизация. Об этом сообщал телеграм-канал Aviaincident. Судя по данным сервиса Flightradar24, самолёт развернулся над Каспийским морем и вернулся в Минеральные воды, где благополучно приземлился.
После этого пассажиров разместили в гостиницы, а рейс отложили на 7.45. Прибыть в столицу Урала борт должен в 12.45.
Прибегнуть к экстренной посадке вынудила разгерметизация. Об этом сообщал телеграм-канал Aviaincident. Судя по данным сервиса Flightradar24, самолёт развернулся над Каспийским морем и вернулся в Минеральные воды, где благополучно приземлился.
Скрин: Flightradar24
После этого пассажиров разместили в гостиницы, а рейс отложили на 7.45. Прибыть в столицу Урала борт должен в 12.45.
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