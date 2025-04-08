Попавший под машину в Первоуральске мужчина скончался в больнице





– сказали в УГИБДД. «Стоит отметить, что погибший был одет в тёмную одежду, не оснащенную световозвращающими элементами, что затруднило его видимость для водителя автомобиля»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Мужчина, который вчера, 14 апреля, в районе первого часа ночи в Первоуральске на улице Береговой попал под машину, скончался в больнице.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, 47-летний мужчина при наличии тротуара шёл по проезжей части, когда 37-летний водитель Renault Logan сбил его. С тяжёлыми травмами мужчину госпитализировали в городскую больницу, где он впоследствии скончался.Установлено, что у водителя Renault шесть лет стала вождения. За это время он всего лишь один раз нарушил ПДД. В момент аварии был трезв.