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Свердловская область за последние два дня сильно пригорела

18.43 Понедельник, 14 апреля 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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Вновь «горячие» выходные выдались у свердловских пожарных. Как явствует из сводок МЧР России, за минувшие два дня им пришлось ликвидировать четыре десятка пожаров.

В субботу, 12 апреля, в дежурные части населённых пунктов Свердловской области поступила чёртова дюжина сообщений о возгораниях. Из них 5 пожаров произошли в жилом секторе. Самый крупный — в посёлке Лобва, где на улице Мира горели двухквартирный дом и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 126 квадратных метров. Несмотря на немалый масштаб возгорания, 5 огнеборцев справились с огнём всего за 12 минут.

Гораздо больше хлопот составил пожар значительно меньших размеров, вспыхнувший в Верхней Салде в пятиэтажке на улице Энгельса. И хоть девять пожарных потушили пожар площадью в три квадратных метра всего за 6 минут, перед этим пришлось эвакуировать 8 жильцов дома, а одного даже выводить из задымлённого помещения при помощи спецсредств.

Ещё беспокойней стало в воскресенье, 13 апреля. Свердловские пожарные выезжали в этот день на 27 тревожных вызовов. Объекты жилого сектора горели в 11 случаях. И вчера без пострадавших не обошлось.

Пострадавший – хозяин екатеринбургской квартиры в 16-этажном доме на улице Таганской. Работа пожарных в данном случае была осложнена тем, что квартира располагалась на 5 этаже, а огонь успел распространиться на 20 квадратных метров. С учётом сложности пожара и потенциальной опасности для многих людей, к месту происшествия выслали 19 специалистов и 7 единиц пожарной техники. За 25 минут пожар был ликвидирован и за исполнение своих обязанностей взялись дознаватели. Им удалось выяснить, что пожар возник в результате злонамеренного поджога.

Самым же крупным пожаром воскресного дня стало возгорание в коллективном саду посёлка Кедровка. Огонь здесь разгулялся на площади в 180 квадратных метров, охватив частный жилой дом и пристроенную к нему баню. На тушение пожара у 23 огнеборцев ушёл примерно час.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:26 СК возбудил уголовное дело после травмирования девочки электросамокатом в Екатеринбурге
17:01 Пнувшего с разбегу одноклассницу школьника из Нижних Серёг ждёт суд
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12:31 В Екатеринбурге предложили пересмотреть отношение к перевалу Дятлова
11:46 В Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области по дзюдо
11:17 В Екатеринбурге на проспекте Ленина загорелась вытяжная труба
10:32 В Берёзовском продавщица тайно оформляла возврат и забирала себе выручку магазина
09:51 В Нижнем Тагиле несовершеннолетняя автолюбительница устроила ДТП с пострадавшими
09:14 Дождь и снег ожидаются в Свердловской области
17:48 Жителю села в Свердловской области предъявили обвинение за нападение на полицейского
17:18 Под Екатеринбургом в посёлке Ключевск размывает единственную дорогу: на месте растёт яма
15:58 В Серове 16-летняя девушка попала под машину, когда упала с бордюра
15:44 Куда сходить в Екатеринбурге с 14 по 20 апреля?
14:26 В Каменске-Уральском ограничат движение на ж/д переезде из-за аварийных работ
13:57 В Екатеринбурге за неделю произошло 99 пожаров, один из них — на крыше ТЦ «Гринвич»
13:40 В Екатеринбурге более полугода не поднимают скульптуру Гаврилова, упавшую в парке Лесоводов
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