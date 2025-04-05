Свердловская область за последние два дня сильно пригорела

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вновь «горячие» выходные выдались у свердловских пожарных. Как явствует из сводок МЧР России, за минувшие два дня им пришлось ликвидировать четыре десятка пожаров.В субботу, 12 апреля, в дежурные части населённых пунктов Свердловской области поступила чёртова дюжина сообщений о возгораниях. Из них 5 пожаров произошли в жилом секторе. Самый крупный — в посёлке Лобва, где на улице Мира горели двухквартирный дом и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 126 квадратных метров. Несмотря на немалый масштаб возгорания, 5 огнеборцев справились с огнём всего за 12 минут.Гораздо больше хлопот составил пожар значительно меньших размеров, вспыхнувший в Верхней Салде в пятиэтажке на улице Энгельса. И хоть девять пожарных потушили пожар площадью в три квадратных метра всего за 6 минут, перед этим пришлось эвакуировать 8 жильцов дома, а одного даже выводить из задымлённого помещения при помощи спецсредств.Ещё беспокойней стало в воскресенье, 13 апреля. Свердловские пожарные выезжали в этот день на 27 тревожных вызовов. Объекты жилого сектора горели в 11 случаях. И вчера без пострадавших не обошлось.Пострадавший – хозяин екатеринбургской квартиры в 16-этажном доме на улице Таганской. Работа пожарных в данном случае была осложнена тем, что квартира располагалась на 5 этаже, а огонь успел распространиться на 20 квадратных метров. С учётом сложности пожара и потенциальной опасности для многих людей, к месту происшествия выслали 19 специалистов и 7 единиц пожарной техники. За 25 минут пожар был ликвидирован и за исполнение своих обязанностей взялись дознаватели. Им удалось выяснить, что пожар возник в результате злонамеренного поджога.Самым же крупным пожаром воскресного дня стало возгорание в коллективном саду посёлка Кедровка. Огонь здесь разгулялся на площади в 180 квадратных метров, охватив частный жилой дом и пристроенную к нему баню. На тушение пожара у 23 огнеборцев ушёл примерно час.