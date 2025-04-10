Свердловское УГИБДД опровергло информацию о смертельном исходе в ДТП в Каменске-Уральском

– говорится в сообщении областного УГИБДД.

«В одной из социальных сетей и мессенджере были выявлены сообщения о том, что якобы ночью 14 апреля 2025 в Каменске-Уральском произошло ДТП со смертельным исходом. Данная информация не соответствует действительности»,