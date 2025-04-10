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Свердловское УГИБДД опровергло информацию о смертельном исходе в ДТП в Каменске-Уральском
Фото: Подслушано Каменск-Уральский / vk.com/kulive
В управлении ГИБДД по Свердловской области опровергли информацию о смертельном исходе в ДТП на Пушкинском путепроводе в Каменске-Уральском, где вспыхнула машина.
По данным управления, в результате происшествия никто не пострадал. Там также рассказали, что возгорание произошло во время движения автомобиля из-за замыкания электропроводки.
«В одной из социальных сетей и мессенджере были выявлены сообщения о том, что якобы ночью 14 апреля 2025 в Каменске-Уральском произошло ДТП со смертельным исходом. Данная информация не соответствует действительности»,
– говорится в сообщении областного УГИБДД.
По данным управления, в результате происшествия никто не пострадал. Там также рассказали, что возгорание произошло во время движения автомобиля из-за замыкания электропроводки.
«Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место инцидента, оказывали помощь в тушении автомобиля»,
– сказали в пресс-группе.
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