В Нижнем Тагиле несовершеннолетняя автолюбительница устроила ДТП с пострадавшими

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле 17-летняя девушка захотела попробовать прокатиться за рулём Hyundai Sonata во дворе дома на Максарёва, 9, но не справилась с управлением и устроила ДТП.Как рассказали Вечерним ведомостям в областном управлении ГИБДД, девушка потерял контроль над машиной, выехала на тротуар, где сбила 70-летнюю женщину и врезалась в металлическое ограждение. Кроме пенсионерки в ДТП пострадал пассажир – 18-летний друг несовершеннолетней автолюбительницы, владелец машины, сидевший рядом с ней. Его госпитализировали с высоким давлением. Сама девушка серьёзных травм не получила. После осмотра её отпустили домой.На водительницу составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления»), а на владельца автомобиля – по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ («Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления»). Машину поместили на спецстоянку.В разговоре с сотрудниками ГИБДД водительница пояснила, что хотела попробовать прокатиться на машине своего парня. Он поддержал её идею и разрешил сесть на руль. Сам молодой человек не смог дать показания из-за госпитализации.