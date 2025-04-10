Жителю села в Свердловской области предъявили обвинение за нападение на полицейского

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Пригородном районе Свердловской области местного жителя обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.По данным следствия, инцидент произошёл поздним вечером 8 апреля в селе Петрокаменском. В одной из квартир на улице Демьяна Бедного мужчина 1989 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на сотрудника полиции. Правоохранитель прибыл по вызову — соседи пожаловались на громкую музыку.Полицейский зафиксировал факт нарушения тишины и попросил мужчину и его знакомого убавить громкость. Однако в ответ на это обвиняемый, по версии следствия, попытался помешать служебным действиям и применил к полицейскому физическое насилие.Сейчас следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и сбору доказательств. Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти».