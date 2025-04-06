В Серове 16-летняя девушка попала под машину, когда упала с бордюра

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Серове 12 апреля произошла авария, в результате которой пострадала 16-летняя девушка. Это случилось в 15:45 в районе дома № 29 по улице Заславского. Об этом сообщила Госавтоинспекция по Свердловской области.Предварительно, водитель автомобиля «Шевроле Нива», выполняя манёвр задним ходом, не заметил пешехода. Девушка шла по бордюру, оступилась и упала на проезжую часть. В результате наезда она получила травмы и была доставлена в травмпункт города Серов.После происшествия водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был найден сотрудниками Госавтоинспекции. Выяснилось, что за рулём автомобиля был 69-летний местный житель с 23-летним стажем вождения. Водитель был трезв. В отношении него были составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Эти статьи Кодекса об административных правонарушениях предусматривают ответственность за причинение средней тяжести вреда здоровью и оставление места ДТП.