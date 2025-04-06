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В Камышлове неопытный водитель на «ВАЗе» столкнулся с «Газелью»

12.17 Среда, 9 апреля 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Вчера, 8 апреля, около 22.00 в Камышлове на улице Фарфористов «ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». В результате ДТП пострадали три человека.

Среди пострадавших пассажирки «Газели» – две девушки, 1998 и 2004 годов рождения, и пассажир «ВАЗа» – молодой человек, 2004 года рождения. Их увезли с различными травмами увезли в больницу.

Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, за рулём легкового автомобиля был неопытный водитель 2004 года рождения. Водительские права он получил всего два месяца назад. Однако за это время он уже успел четыре раза нарушить правила дорожного движения. И эта авария не стала исключением.

Среди нарушений был не пристигнутый ремень (статья 12.6), тонированные стекла (часть 3.1 статьи 12.5) и технические неисправности, с которыми ездить нельзя (часть 1 статьи 12.5).

«Все эти нарушения были зафиксированы сотрудниками ДПС, которые также провели необходимые процессуальные действия на месте происшествия. В настоящее время ведется проверка по факту ДТП»,

– сказали в областном УГИБДД.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:24 Свердловский облсуд прекратил уголовное преследование екатеринбуржца по делу о госизмене
12:17 В Камышлове неопытный водитель на «ВАЗе» столкнулся с «Газелью»
10:54 В Берёзовском мужчина по пьяни вызвал полицию и получил штраф
10:45 СК проводит проверку в связи с гибелью мужчины при пожаре в посёлке Малышева
10:28 В Екатеринбурге хозяйку захламлённой квартиры через суд вынудили расстаться с хламом
09:53 Екатеринбург выкупил физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергетик»
09:10 При пожаре в посёлке Малышева погиб мужчина
08:49 На три месяца закроют улицу Библиотечную в Екатеринбурге
21:14 Екатеринбургским памятникам устроят «баню» перед юбилейным Днём Победы
20:54 Выбросившая собаку с балкона пожилая кировградка сядет на скамью подсудимых
20:16 Четыре миллиона рублей за смерть екатеринбургского электромонтёра заплатит РЖД
19:24 Более двух десятков пожаров произошло на территории Свердловской области в понедельник
18:53 Любовь к пьяным покатушкам лишила жителя Артёмовского дорогущего автомобиля
18:42 Уральские поэты станут героями воскресной прогулки по Екатеринбургу
17:57 Прокуратура нашла нарушения при расходовании бюджетных средств на ремонт школы в Серове
17:13 Устроившего переполох в 164-й екатеринбургской школе мужину наказали арестом
16:52 Более четырёх миллионов рублей собрал фонд «Дети России» собрал для Центра детской онкологии ОДКБ Екатеринбурга
16:46 В Екатеринбурге хотят протянуть трамвайную линию до Новокольцовского
15:18 В Екатеринбурге практически на два года закроют движение на улице Ветеринарной
14:45 На свердловской трассе в смертельном ДТП разбился водитель «ИЖа»
13:46 Ещё в трёх местах в Екатеринбурге установят знаки «Остановка запрещена»
13:29 Общественно полезными работами наказал суд не платившего алименты жителя Берёзовского
12:32 В Первоуральске за дачу взятки будут судить сотрудников дорожно-строительной компании
11:40 Почти 40 тысяч автопокрышек сдали жителей Свердловской области на переработку в 2024 году
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