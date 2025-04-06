В Камышлове неопытный водитель на «ВАЗе» столкнулся с «Газелью»





– сказали в областном УГИБДД. «Все эти нарушения были зафиксированы сотрудниками ДПС, которые также провели необходимые процессуальные действия на месте происшествия. В настоящее время ведется проверка по факту ДТП»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 8 апреля, около 22.00 в Камышлове на улице Фарфористов «ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». В результате ДТП пострадали три человека.Среди пострадавших пассажирки «Газели» – две девушки, 1998 и 2004 годов рождения, и пассажир «ВАЗа» – молодой человек, 2004 года рождения. Их увезли с различными травмами увезли в больницу.Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, за рулём легкового автомобиля был неопытный водитель 2004 года рождения. Водительские права он получил всего два месяца назад. Однако за это время он уже успел четыре раза нарушить правила дорожного движения. И эта авария не стала исключением.Среди нарушений был не пристигнутый ремень (статья 12.6), тонированные стекла (часть 3.1 статьи 12.5) и технические неисправности, с которыми ездить нельзя (часть 1 статьи 12.5).