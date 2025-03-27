Двух подростков ищут в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге ищут 16-летнюю Елену Карандашеву и 15-летнего Сергея Иванова из Орджоникидзевского района. Они пропали накануне, 30 марта. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».Елена ростом 154 сантиметра, среднего телосложения, с зелёными глазами и ярко-рыжими волосами. В день пропажи была одета в зелёную толстовку, серую жилетку, ярко-синие штаны с накладными карманами и белые кроссовки.Сергей ростом 155 сантиметров, худощавого телосложения, со светло-карими глазами, светло-русыми волосами. Был в серой толстовке, красной жилетке, чёрные штанах и чёрных кроссовках.Розыском подростков занимается ОП №14. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавших, просят звонить в полицию по телефону (343)356-42-14 либо номерам «112», «102».