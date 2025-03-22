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Ночью в Екатеринбурге сгорел автосервис
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минувшею ночью в Екатеринбурге произошёл пожар в автосервисе на улице 8 Марта. В результате сгорела техника, которая находилось в здании.
По данным свердловского управления МЧС, в результате пожара сгорели четыре автомобиля, восемь мотоциклов, один квадроцикл и один снегоход. Также был повреждён кузов ещё одного легкового автомобиля. От огня пострадало и оборудование сервиса, автозапчасти и сами помещения на первом и втором этажах.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На его тушение выезжали восемь единиц техники и 31 человек личного состава.
Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 04.44, в 06.12 пожар был локализован, и в 06.33 ликвидирован. Разбор сгоревших конструкций продолжался до 08.00.
По данным свердловского управления МЧС, в результате пожара сгорели четыре автомобиля, восемь мотоциклов, один квадроцикл и один снегоход. Также был повреждён кузов ещё одного легкового автомобиля. От огня пострадало и оборудование сервиса, автозапчасти и сами помещения на первом и втором этажах.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На его тушение выезжали восемь единиц техники и 31 человек личного состава.
Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 04.44, в 06.12 пожар был локализован, и в 06.33 ликвидирован. Разбор сгоревших конструкций продолжался до 08.00.
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