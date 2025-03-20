Два из девяти свердловских пожаров минувшей среды оказались смертельными

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Согласно сводке МЧС России, на территории Свердловской области в минувшие сутки было ликвидировано девять пожаров, четыре из которых произошли в жилом секторе. Порадоваться за значительное уменьшение количества пожаров мешает то обстоятельство, что в двух вчерашних пожарах погибли люди.Одного погибшего пожарные нашли уже после тушения четырёхквартирного дома в селе Аятском Невьянского района, когда разбирали обгоревшие конструкции. Дом этот частично расселён, но — увы! — беда настигла тех, кто съехать ещё не успел. Пожар получился масштабным и в пик катастрофы достигал 120 квадратных метров. На его тушение у огнеборцев ушло 73 минуты. А теперь пожарные дознаватели разбираются, что привело к пожару и гибели в нём человека.Второй смертельный пожар вчерашнего дня вспыхнул в Кушве и доказывает, что опасность пожара не слишком-то зависит от его масштабов. В данном случае горело домашнее имущество в квартире пятиэтажного здания на улице Красноармейской. И хоть огонь не успел охватить более 4 квадратных метров, этого хватило, чтобы погибла жительница квартиры. Тем обиднее, что приехавшие к месту происшествия пожара спасатели с огнём справились всего за 5 минут. Но и такая оперативность женщину уже не спасла.Ещё один крупный пожар — площадью 80 квадратных метров — вспыхнул вчера в посёлке Отрадном. Там загорелись опилки, щепа и прочти отходы пиломатериалов, лежавшие на открытой площадке. Шесть огнеборцев, приехавшие на вызов, со своей задачей справились за 35 минут.