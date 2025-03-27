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Североуральские врачи спасли полуторогодовалого ребёнка от проглоченной фурнитуры
Фото: Минздрав Свердловской области
Врачи Североуральской центральной городской больницы спасли полуторагодовалого мальчика, который проглотил крупную пластиковую шайбу от игрушечной машинки. Фурнитура застряла у него в горле, и он стал задыхаться.
Со слов матери ребёнка, она отвлеклась всего на минуту, когда её сын проглотил деталь от игрушки.
Специалисты прибывшей к ребёнку бригады скорой не смогли своими силами извлечь инородное тело, и тогда ребёнка экстренно доставили в реанимационное отделение Североуральской центральной городской больницы. К этому моменту малыш почти не дышал.
Малыша погрузили в медикаментозный сон, наладили вспомогательную вентиляцию лёгких и ввели необходимые препараты для стабилизации состояния. К этому моменту хирурги уже были готовы к тому, чтобы принять малыша, но, к счастью, операция не потребовалась. Реаниматолог сумел достать деталь.
Со слов матери ребёнка, она отвлеклась всего на минуту, когда её сын проглотил деталь от игрушки.
Специалисты прибывшей к ребёнку бригады скорой не смогли своими силами извлечь инородное тело, и тогда ребёнка экстренно доставили в реанимационное отделение Североуральской центральной городской больницы. К этому моменту малыш почти не дышал.
«Ребёнок поступил в крайне тяжёлом, нестабильном состоянии: на 90% перекрыта гортань за корнем языка, начался отёк слизистой. Счёт шёл на минуты»,
– рассказали в свердловском Минздраве.
Малыша погрузили в медикаментозный сон, наладили вспомогательную вентиляцию лёгких и ввели необходимые препараты для стабилизации состояния. К этому моменту хирурги уже были готовы к тому, чтобы принять малыша, но, к счастью, операция не потребовалась. Реаниматолог сумел достать деталь.
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