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Опасный разворот привёл к смертельному ДТП на ЕКАД
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером на ЕКАД в смертельном ДТП встретились Chevrolet Cobalt и грузовой Scania. По данным свердловского УГИБДД, к трагедии привели опасный разворот и невнимательность водителя легкового автомобиля.
Как рассказали в управлении, водитель Chevrolet при развороте не уступил дорогу Scania, который ехал в попутном направлении.
Известно, что погибший водитель был жителем Артинского района. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 8 раз. В каком состоянии он находился в момент аварии установит экспертиза.
Как рассказали в управлении, водитель Chevrolet при развороте не уступил дорогу Scania, который ехал в попутном направлении.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи»,
– сообщили в ГАИ.
Известно, что погибший водитель был жителем Артинского района. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 8 раз. В каком состоянии он находился в момент аварии установит экспертиза.
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