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В Екатеринбурге пропала 17-летняя девочка с татуировкой на левой руке
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге ищут 17-летнюю Екатерину Галиеву. Как следует из ориентировки, опубликованной поисковым отрядом «Прорыв», она пропала ещё в начале месяца – 2 марта. До сих пор её местонахождение остаётся неизвестным.
Девочка ростом 160 сантиметров, среднего телосложения, с карими глазами, тёмно-русыми волосами. Носит каре, кончики волос окрашены в светлый цвет. На момент пропажи была одета в светлые джинсы, тёмную кофту с рисунком «аниме», чёрную большую куртку.
Из особых примет татуировка на левой руке в виде линии и очки в металлической оправе.
Розыском подростка занимается ОП №9. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении девочки, просят звонить по телефону 8(343)356-42-09 или номерам «112», «102».
Девочка ростом 160 сантиметров, среднего телосложения, с карими глазами, тёмно-русыми волосами. Носит каре, кончики волос окрашены в светлый цвет. На момент пропажи была одета в светлые джинсы, тёмную кофту с рисунком «аниме», чёрную большую куртку.
Из особых примет татуировка на левой руке в виде линии и очки в металлической оправе.
Розыском подростка занимается ОП №9. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении девочки, просят звонить по телефону 8(343)356-42-09 или номерам «112», «102».
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