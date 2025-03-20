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В свердловском посёлке сотрудники ДПС задержали подростка на питбайке
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне в посёлке Прохладный Белоярского района сотрудники ДПС задержали 17-летнего юноша, который катался на питбайке.
Как рассказали в областном управлении ГИБДД, у парня не было водительских прав, которые требуются от водителей байков. В связи с этим представители ГИБДД изъяли у молодого человека мотоцикл и отправили его на специализированную стоянку, а на самого подростка составила протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортом без водительских прав).
Досталось и отцу юноши, которому принадлежит питбайк. На него составили протокол уже по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача транспорта лицу, не имеющему водительских прав).
Как рассказали в областном управлении ГИБДД, у парня не было водительских прав, которые требуются от водителей байков. В связи с этим представители ГИБДД изъяли у молодого человека мотоцикл и отправили его на специализированную стоянку, а на самого подростка составила протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортом без водительских прав).
Досталось и отцу юноши, которому принадлежит питбайк. На него составили протокол уже по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача транспорта лицу, не имеющему водительских прав).
«Обоим участникам инцидента теперь предстоит оплатить значительные штрафы и посетить подразделение ПДН и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, куда направят материалы для рассмотрения»,
– сказали в УГИБДД.
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