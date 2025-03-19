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У екатеринбуржцев спросили мнение о срочности ремонта улиц в Академическом

12.42 Понедельник, 24 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Мэрия Екатеринбурга опубликовала новый вопрос, в котором горожан спрашивают о том, какие улицы в Академическом районе требуется отремонтировать в ближайшее время.

Горожанам выбрать один из следующих участков улиц:
– улица Волошина;
– улица Черемшанская, от дома № 17 до дома № 25;
– улица Муранова;
– улица Охотников;
– улица Соболева;
– улица Косотурская, от Суходольской до Верхнеуфалейской.

Опрос проводится на сайте Госуслуг. Продлится он до 6 апреля.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:42 У екатеринбуржцев спросили мнение о срочности ремонта улиц в Академическом
11:45 120 тысяч суточных цыплят оформили на уральской таможне
11:27 Дети металлургов показали свои таланты на конкурсе «Металлинка-2025» в Верхней Пышме
10:49 Родители штурмуют новую 314-ю школу в Пионерском районе Екатеринбурга
09:04 В медицинской сфере Свердловской области сохраняется кадровый голод
08:33 С двух водоёмов спасли застрявших на льдинах рыбаков в Свердловской области
17:28 Куда сходить в Екатеринбурге с 24 по 30 марта?
16:45 Водителей предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на дорогах Свердловской области
15:39 В Свердловской области произошло 116 ДТП за сутки
15:28 Стали известны тарифы на проезд по «путинскому автобану» М-12 в Свердловской области
14:45 51% екатеринбуржцев не знает о деятельности профсоюзов
13:39 В Екатеринбурге откроется выставка, посвященная операции «Труба», проведенной в Курской области
13:07 Глава СК запросил повторный доклад по делу об издевательствах в школе над сыном военного в Невьянске
12:30 В Свердловской области за сутки ликвидировано 17 пожаров, один человек погиб
12:08 ЛизаАлерт Свердловской области объявляет набор на обучение операторов связи
11:39 На борьбу со снегопадом в Свердловской области вышли 220 спецмашин
16:52 Екатеринбуржцы продают коллекции за миллионы рублей
15:20 В Свердловской области ожидается сильный ветер до 21 м/с
15:03 Автобус № 24с поедет по новому маршруту в Екатеринбурге
14:24 Минюст признал иноагентом уличного художника из Екатеринбурга Славу ПТРК
13:45 В Серове перед судом предстанет парень, разгромивший более 10 витрин с алкоголем
13:10 Пожары в Свердловской области: за сутки ликвидировано 21 возгорание
12:23 На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошли два ДТП с участием пяти автомобилей
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