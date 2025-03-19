Возрастное ограничение 18+
У екатеринбуржцев спросили мнение о срочности ремонта улиц в Академическом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга опубликовала новый вопрос, в котором горожан спрашивают о том, какие улицы в Академическом районе требуется отремонтировать в ближайшее время.
Горожанам выбрать один из следующих участков улиц:
– улица Волошина;
– улица Черемшанская, от дома № 17 до дома № 25;
– улица Муранова;
– улица Охотников;
– улица Соболева;
– улица Косотурская, от Суходольской до Верхнеуфалейской.
Опрос проводится на сайте Госуслуг. Продлится он до 6 апреля.
Горожанам выбрать один из следующих участков улиц:
– улица Волошина;
– улица Черемшанская, от дома № 17 до дома № 25;
– улица Муранова;
– улица Охотников;
– улица Соболева;
– улица Косотурская, от Суходольской до Верхнеуфалейской.
Опрос проводится на сайте Госуслуг. Продлится он до 6 апреля.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле задержали опасных хулиганов
19 марта 2025
19 марта 2025