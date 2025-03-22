В Свердловской области за сутки ликвидировано 17 пожаров, один человек погиб

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировано 17 пожаров, сообщает МЧС России по Свердловской области. Четыре из этих возгораний произошли в жилом секторе. Спасены шесть человек, однако два человека пострадали, а один погиб.Пожар, который унёс жизнь человека произошёл в квартире на улице Луначарского в Кушве. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. До прибытия пожарных эвакуировались 12 человек, а огнеборцы вывели шесть с помощью специального оборудования. В ходе тушения был найден мужчина без признаков жизни. Причины происшествия будут установлены пожарными дознавателями и правоохранительными органами.Анализ причин пожаров показывает, что 5% из них вызваны коротким замыканием электропроводки, 5% — поджогом, а 11% — неосторожным обращением с огнем. Причины остальных пожаров выясняются.