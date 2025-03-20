В Серове перед судом предстанет парень, разгромивший более 10 витрин с алкоголем

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Согласно информации из репортажа Патрульного участка медиа проекта ГУ МВД России по Свердловской области, полиция Серова направила уголовное дело в суд в отношении местного жителя, который разгромил витрины в десяти торговых точках города. Задержанный — 23-летний гражданин, ранее не судимый и не состоящий на учёте, был задержан в конце февраля.В ходе своих действий молодой человек не только уничтожал имущество, но и похищал алкоголь. Один из грабежей произошёл в магазине на улице Каляева, где он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл пять бутылок коньяка на сумму 3600 рублей. Затем он повторил свой «подвиг» в магазине на улице Ленина, но с большим размахом.В полиции задержанный говорил, что всё это делал из-за желания выпить. Как сообщает полиция, он действительно совершал свои преступления в состоянии алкогольного опьянения, но утверждал полицейским, что алкоголь его не берёт. Даже произвёл своеобразный расчёт: «Три 0,5 по 40% и потом ещё 8% и я на понижение, и потом ещё разбавлял Ершом. Как бы и не фига».В итоге в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий, а также было составлено более десяти административных протоколов по статье 7.17 (повреждение имущества). Материальный ущерб был полностью возмещён. Фигуранту дела грозит до четырёх лет лишения свободы.