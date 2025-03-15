Пожары в Свердловской области: за сутки ликвидировано 21 возгорание

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

По информации МЧС России по Свердловской области, за последние сутки в регионе было ликвидировано 21 пожар, из которых 42% произошли в жилом секторе. Спасатели рассказали о некоторых из них.В Среднеуральске на территории СНТ №5 произошел пожар в садовом доме площадью 5 квадратных метров. В результате этого происшествия пострадал один ребенок. Семь человек, в том числе двое детей, смогли самостоятельно эвакуироваться из здания. Огнеборцы потратили 11 минут на тушение огня. Причины возгорания в настоящее время выясняются пожарными дознавателями.В Екатеринбурге, на улице Красных Командиров, пожар возник на 23-м этаже 23-этажного жилого дома. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Огнеборцы работали на месте в течение 51 минуты, и также ведется расследование причин возникновения огня.Еще один инцидент произошел в Богдановиче, на улице Октябрьская. Здесь загорелось домашнее имущество в квартире на пятом этаже. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра, в результате которого пострадал один человек. Пожарные успешно эвакуировали еще одного человека, а 13 человек, в том числе трое детей, вышли самостоятельно. Пожар был ликвидирован за 5 минут.