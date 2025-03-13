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Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень: легковушка столкнулась с цементовозом

11.53 Суббота, 22 марта 2025
Фото: ГИБДД Свердловской области
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Сегодня утром на 80-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень, недалеко от села Грязновское в Богдановичском районе, произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля Kia. По информации ГИБДД Свердловской области, 38-летний мужчина попытался обогнать другой автомобиль в зоне, где это было запрещено, и столкнулся с цементовозом Volvo, который двигался навстречу.

В результате удара водитель Kia получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Водитель цементовоза, который ехал пустым грузовиком из Екатеринбурга в Тюменскую область, остался цел.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они фиксируют обстановку, опрашивают свидетелей и собирают материалы для расследования. Обстоятельства аварии продолжают уточняться.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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15:03 Автобус № 24с поедет по новому маршруту в Екатеринбурге
14:24 Минюст признал иноагентом уличного художника из Екатеринбурга Славу ПТРК
13:45 В Серове перед судом предстанет парень, разгромивший более 10 витрин с алкоголем
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12:23 На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошли два ДТП с участием пяти автомобилей
12:08 В Реже предприятие погасило долг по зарплате 195 сотрудников после вмешательства прокуратуры
11:53 Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень: легковушка столкнулась с цементовозом
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19:47 Белинка меняет планы
19:30 Убийца родной матери просил суд Нижнего Тагила смягчить наказание
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17:21 Гололедица и сильный ветер ожидаются в выходные в Свердловской области
17:17 В посёлке под Артемовском из-за аварии при подключении одного водопровода к другому жители уже сутки сидят без воды
16:57 Екатеринбуржцам предлагают сдать монеты для возведения монумента в Москве
16:25 В Каменске-Уральском избрали меру пресечения фигуранту дела о похищении человека
15:49 В Екатеринбурге вынесли приговор сбившему во дворе пенсионерку водителю
15:38 СМИ сообщают о задержании владельца автомойки в Каменске-Уральском, где издевались над девушками
15:26 IT-компания из Екатеринбурга намерена за 100 млн рублей открыть сборочное производство ноутбуков
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