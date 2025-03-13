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Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень: легковушка столкнулась с цементовозом
Фото: ГИБДД Свердловской области
Сегодня утром на 80-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень, недалеко от села Грязновское в Богдановичском районе, произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля Kia. По информации ГИБДД Свердловской области, 38-летний мужчина попытался обогнать другой автомобиль в зоне, где это было запрещено, и столкнулся с цементовозом Volvo, который двигался навстречу.
В результате удара водитель Kia получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Водитель цементовоза, который ехал пустым грузовиком из Екатеринбурга в Тюменскую область, остался цел.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они фиксируют обстановку, опрашивают свидетелей и собирают материалы для расследования. Обстоятельства аварии продолжают уточняться.
В результате удара водитель Kia получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Водитель цементовоза, который ехал пустым грузовиком из Екатеринбурга в Тюменскую область, остался цел.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они фиксируют обстановку, опрашивают свидетелей и собирают материалы для расследования. Обстоятельства аварии продолжают уточняться.
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