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В посёлке под Артемовском из-за аварии при подключении одного водопровода к другому жители уже сутки сидят без воды
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В посёлке под Артёмовском из-за аварии при подключении одного водопровода к другому жители уже сутки сидят без воды. Воду отключили вечером 20 марта и до сих пор её подачу не возобновили, сообщили читатели Вечерних ведомостей. Местные жители говорят, что подвоз воды не организован.
В управлении ЖКХ поселка Буланаш Вечерним ведомостям заявили, что рассчитывают подать воду сегодня вечером.
На вопрос о том, почему не было подвоза воды, диспетчер ответила так: «у нас нет технической возможности подвозить воду всему посёлку, нет машин». И попросили адресовать вопрос в администрацию Артёмовского, к которому относится поселок.
В управлении по городскому хозяйству и жилью администрации Артемовского сначала попросили корреспондента «Вечерних ведомостей» перезвонить позднее, не поверив в заявления управления ЖКЖ Буланаша, а затем перестали отвечать на звонки.
Воду в посёлке Буланаш отключили из-за аварии: при подключении нового водопровода, построенного по программе «Чистая вода», к старому одна из задвижек на старом водопроводе оказалась неспособной удерживать воду. Когда рабочие артемовского водоканала обрезали старую трубу, в траншею хлынула вода, пишут «Егоршинские вести» со ссылкой на главу управления ЖКХ посёлка Буланаш Игоря Бабкина. На звонки корреспондента Вечерних ведомостей он не ответил.
В управлении ЖКХ поселка Буланаш Вечерним ведомостям заявили, что рассчитывают подать воду сегодня вечером.
На вопрос о том, почему не было подвоза воды, диспетчер ответила так: «у нас нет технической возможности подвозить воду всему посёлку, нет машин». И попросили адресовать вопрос в администрацию Артёмовского, к которому относится поселок.
В управлении по городскому хозяйству и жилью администрации Артемовского сначала попросили корреспондента «Вечерних ведомостей» перезвонить позднее, не поверив в заявления управления ЖКЖ Буланаша, а затем перестали отвечать на звонки.
Воду в посёлке Буланаш отключили из-за аварии: при подключении нового водопровода, построенного по программе «Чистая вода», к старому одна из задвижек на старом водопроводе оказалась неспособной удерживать воду. Когда рабочие артемовского водоканала обрезали старую трубу, в траншею хлынула вода, пишут «Егоршинские вести» со ссылкой на главу управления ЖКХ посёлка Буланаш Игоря Бабкина. На звонки корреспондента Вечерних ведомостей он не ответил.
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