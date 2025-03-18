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В Екатеринбурге вынесли приговор сбившему во дворе пенсионерку водителю

15.49 Пятница, 21 марта 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
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Ленинский районный суд Екатеринбурге вынес приговор водителю, который год назад во дворе дома на улице Начдива Онуфриева, 16 сбил 86-летнюю женщину. В результате пенсионерка получила тяжелые травмы.

Суд установил, что 18 марта 2024 года днём осуждённый сдавал назад, когда под колёса угодила пожилая женщина. При этом он был обязан удостовериться, что никого не собьёт, когда начнёт движение.

«В соответствии с пунктами 8.1, 8.12, 17.1, 17.4 ПДД осуждённый обязан был знать, что движение задним ходом разрешается при условии, если этот манёвр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. Помимо этого, на дворовых территориях пешеходы имеют преимущество»,

пояснили в прокуратуре Свердловской области.


В результате ДТП пенсионерка получила травму правой руки – перелом хирургической шейки, головки, большого бугорка правой плечевой кости. Эксперты расценили травму как тяжёлую, так как вне зависимости от того, как была оказана медицинская помощь, при подобных переломах человек не менее чем на треть теряет свою трудоспособность.

Свою вину осуждённый признал.

Суд назначил ему 1 год ограничения свободы с лишением прав на 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:49 В Екатеринбурге вынесли приговор сбившему во дворе пенсионерку водителю
15:38 СМИ сообщают о задержании владельца автомойки в Каменске-Уральском, где издевались над девушками
15:26 IT-компания из Екатеринбурга намерена за 100 млн рублей открыть сборочное производство ноутбуков
15:04 Десять свердловских мостов собираются освободить ото льда с помощью взрывчатки
14:10 В Свердловском облсуде начался процесс по делу о реабилитации нацизма юношей из Первоуральска
13:26 В Екатеринбурге зарегистрирована вспышка кори
13:22 Забившему насмерть двух котов из-за украденного ужина жителю Алапаевска вынесли приговор
12:55 Мэрия попросила депутатов продлить налоговую льготу для «Екатеринбург Арены» на 2025 год
12:40 Опубликован список городов Свердловской области, где можно взять ипотеку на вторичку под 6% годовых
12:20 Предпринимателя из Тюмени признали виновным в гибели ребёнка на стройплощадке в Ирбите
11:37 Двое подростков погибли в пожаре в заброшенном сарае под Сысертью
11:14 Каждую пятую женщину в Екатеринбурге спрашивают о планах на детей при трудоустройстве
11:06 В СК подтвердили информацию об освобождении жителя Самары из плена в Екатеринбурге
10:39 В Ревде остановили работу сразу пяти точек питания
10:00 В Екатеринбурге в дом к женщине ночью пробрался мужчина и попытался её изнасиловать
09:18 Из-за ДТП на трассе «Пермь – Екатеринбург» ночью полностью перекрывали движение
21:15 За попытку зарезать соседа осудили жителя Полевского
20:54 Экскурсантов в Екатеринбурге посылают… в баню
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18:26 Курсы добровольных лесных пожарных открывают в Екатеринбурге
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