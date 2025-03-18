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В Екатеринбурге вынесли приговор сбившему во дворе пенсионерку водителю
Фото: прокуратура Свердловской области
Ленинский районный суд Екатеринбурге вынес приговор водителю, который год назад во дворе дома на улице Начдива Онуфриева, 16 сбил 86-летнюю женщину. В результате пенсионерка получила тяжелые травмы.
Суд установил, что 18 марта 2024 года днём осуждённый сдавал назад, когда под колёса угодила пожилая женщина. При этом он был обязан удостовериться, что никого не собьёт, когда начнёт движение.
В результате ДТП пенсионерка получила травму правой руки – перелом хирургической шейки, головки, большого бугорка правой плечевой кости. Эксперты расценили травму как тяжёлую, так как вне зависимости от того, как была оказана медицинская помощь, при подобных переломах человек не менее чем на треть теряет свою трудоспособность.
Свою вину осуждённый признал.
Суд назначил ему 1 год ограничения свободы с лишением прав на 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.
Суд установил, что 18 марта 2024 года днём осуждённый сдавал назад, когда под колёса угодила пожилая женщина. При этом он был обязан удостовериться, что никого не собьёт, когда начнёт движение.
«В соответствии с пунктами 8.1, 8.12, 17.1, 17.4 ПДД осуждённый обязан был знать, что движение задним ходом разрешается при условии, если этот манёвр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. Помимо этого, на дворовых территориях пешеходы имеют преимущество»,
– пояснили в прокуратуре Свердловской области.
В результате ДТП пенсионерка получила травму правой руки – перелом хирургической шейки, головки, большого бугорка правой плечевой кости. Эксперты расценили травму как тяжёлую, так как вне зависимости от того, как была оказана медицинская помощь, при подобных переломах человек не менее чем на треть теряет свою трудоспособность.
Свою вину осуждённый признал.
Суд назначил ему 1 год ограничения свободы с лишением прав на 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.
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