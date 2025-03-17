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Из-за ДТП на трассе «Пермь – Екатеринбург» ночью полностью перекрывали движение
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером на трассе «Пермь – Екатеринбург», в районе села Киргишаны в Бисертском округе, водитель грузовика не справился с управлением – машину развернуло, и дорога оказалась полностью перегорожена.
В результате происшествия движение в сторону Перми оказалась полностью перекрыто. На место выезжали экстренные службы и сотрудники ДПС.
К полуночи движение было полностью восстановлено.
В результате происшествия движение в сторону Перми оказалась полностью перекрыто. На место выезжали экстренные службы и сотрудники ДПС.
К полуночи движение было полностью восстановлено.
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