Из-за ДТП на трассе «Пермь – Екатеринбург» ночью полностью перекрывали движение

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Накануне вечером на трассе «Пермь – Екатеринбург», в районе села Киргишаны в Бисертском округе, водитель грузовика не справился с управлением – машину развернуло, и дорога оказалась полностью перегорожена.В результате происшествия движение в сторону Перми оказалась полностью перекрыто. На место выезжали экстренные службы и сотрудники ДПС.К полуночи движение было полностью восстановлено.