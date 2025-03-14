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Всего пять пожаров побеспокоили вчера покой свердловчан

19.14 Четверг, 20 марта 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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Ежедневная сводка МЧС России по Свердловской области за 19 марта не может не порадовать малым количеством пожаров. За сутки их было всего 5 и только 3 — в жилом секторе.

Самый крупный из пожаров среды в жилом секторе Свердловской области случился в Тугулыме, на улице Железнодорожная. Там вспыхнул частный дом и пламя охватило в пик катастрофы полсотни квадратных метров. Бравой семёрке пожарных, прибывших на вызов, не составило особых проблем ликвидировать возгорание. С этой задачей пожарные справились за 23 минуты.

В деревне Голякова Слободо-Туринского района горела частная баня. Пятеро огнеборцев затушили 30 пылающих квадратных метров всего за 8 минут.

А вот в Екатеринбурге десяти специалистам пожаротушения пришлось повозиться чуть дольше. Задачу их затрудняло то обстоятельство, что пожар на улице Мира возник на достаточно большой высоте — на четвёртом этаже шестиэтажного дома. К тому же, оказалось, что погорелец не сумел покинуть загоревшуюся жилплощадь и пожарным первым делом пришлось спасать его. В итоге тушение 10 квадратных метров заняло 22 минуты.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:40 Суд обязал крупнейшего дорожного подрядчика Екатеринбурга восстановить русло Широкой речки, которую компания заваливала мусором
15:59 СМИ сообщают о спасённом от «плена» в Екатеринбурге жителя Самары
15:38 Женщина погибла при пожаре в селе Лая Горноуральского округа
15:14 В Екатеринбурге появилась аллея педагогов дополнительного образования
14:49 Видео, из-за которого задержали мужчину, стрелявшего из пистолета на фоне храма в Екатеринбурге, оказалось двухлетней давности
14:05 СК завершил расследование убийства 11-летней девочки в Волчанске в 2002 году
13:16 СМИ сообщают о перераспределении полномочий между заместителями Куйвашева
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12:03 Лишившегося сына во время ремонта гаражных ворот мужчину будут судить в Екатеринбурге
11:49 Свердловские депутаты не поддержали законопроект об эвтаназии бездомных животных
11:43 Дума Сысерти оспорила решение суда, требовавшего повторного рассмотрения вопроса о референдуме по вопросу мусорного предприятия
11:16 В Нижней Туре подростки на большой скорости влетели в «Тойоту» на подаренном накануне электросамокате
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