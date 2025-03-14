Всего пять пожаров побеспокоили вчера покой свердловчан

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Ежедневная сводка МЧС России по Свердловской области за 19 марта не может не порадовать малым количеством пожаров. За сутки их было всего 5 и только 3 — в жилом секторе.Самый крупный из пожаров среды в жилом секторе Свердловской области случился в Тугулыме, на улице Железнодорожная. Там вспыхнул частный дом и пламя охватило в пик катастрофы полсотни квадратных метров. Бравой семёрке пожарных, прибывших на вызов, не составило особых проблем ликвидировать возгорание. С этой задачей пожарные справились за 23 минуты.В деревне Голякова Слободо-Туринского района горела частная баня. Пятеро огнеборцев затушили 30 пылающих квадратных метров всего за 8 минут.А вот в Екатеринбурге десяти специалистам пожаротушения пришлось повозиться чуть дольше. Задачу их затрудняло то обстоятельство, что пожар на улице Мира возник на достаточно большой высоте — на четвёртом этаже шестиэтажного дома. К тому же, оказалось, что погорелец не сумел покинуть загоревшуюся жилплощадь и пожарным первым делом пришлось спасать его. В итоге тушение 10 квадратных метров заняло 22 минуты.