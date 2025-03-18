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В Верхней Пышме нашли и задержали едва не сбившего ребёнка водителя
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Верхней Пышме нашли и задержали водителя «Лексуса», который привлёк к себе внимание госавтоинспекторов, засветившись на видео в социальных сетях, где он выезжает на встречную полосу и едва не сбивает подростка на пешеходном переходе.
Как сообщили в областном УГИБДД, инцидент произошёл напротив школы, что вызывало особую тревогу, так как в этом месте через дорогу часто переходят дети.
К счастью, нарушителя удалось найти.
Подобное отношение к правилам дорожного движения в управлении назвали недопустимым.
Однако это не единственное, чем провинился водитель иномарки. При проверки выяснилось, что задержанный был является злостным неплательщиком штрафов. На его счету были нарушения ПДД по 172 материалов на сумму более 114 тысяч рублей, что явно говорила о систематическом игнорировании закона.
С мужчиной профили профилактическую беседу и составили на него 81 протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неоплату штрафов, что увеличило их в два раза.
Как сообщили в областном УГИБДД, инцидент произошёл напротив школы, что вызывало особую тревогу, так как в этом месте через дорогу часто переходят дети.
К счастью, нарушителя удалось найти.
«Им оказался мужчина 1977 года рождения, житель Екатеринбурга. В ходе беседы он заявил, что не считает свои действия нарушением правил»,
– рассказали в пресс-группе.
Подобное отношение к правилам дорожного движения в управлении назвали недопустимым.
Однако это не единственное, чем провинился водитель иномарки. При проверки выяснилось, что задержанный был является злостным неплательщиком штрафов. На его счету были нарушения ПДД по 172 материалов на сумму более 114 тысяч рублей, что явно говорила о систематическом игнорировании закона.
С мужчиной профили профилактическую беседу и составили на него 81 протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неоплату штрафов, что увеличило их в два раза.
«На транспортное средство нарушителя наложены ограничения. В случае неоплаты, автомобиль будет реализован в доход государства для погашения задолженности. Помимо этого, в отношении гражданина составлен протокол по части 3 статьи 12.15 КоАП РФ за обгон на пешеходном переходе при наличии пешехода»,
– добавили в УГИБДД.
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