В Верхней Пышме нашли и задержали едва не сбившего ребёнка водителя

«Им оказался мужчина 1977 года рождения, житель Екатеринбурга. В ходе беседы он заявил, что не считает свои действия нарушением правил»,

– добавили в УГИБДД.

«На транспортное средство нарушителя наложены ограничения. В случае неоплаты, автомобиль будет реализован в доход государства для погашения задолженности. Помимо этого, в отношении гражданина составлен протокол по части 3 статьи 12.15 КоАП РФ за обгон на пешеходном переходе при наличии пешехода»,