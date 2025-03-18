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В Верхней Пышме нашли и задержали едва не сбившего ребёнка водителя

17.37 Четверг, 20 марта 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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В Верхней Пышме нашли и задержали водителя «Лексуса», который привлёк к себе внимание госавтоинспекторов, засветившись на видео в социальных сетях, где он выезжает на встречную полосу и едва не сбивает подростка на пешеходном переходе.

Как сообщили в областном УГИБДД, инцидент произошёл напротив школы, что вызывало особую тревогу, так как в этом месте через дорогу часто переходят дети.

К счастью, нарушителя удалось найти.

«Им оказался мужчина 1977 года рождения, житель Екатеринбурга. В ходе беседы он заявил, что не считает свои действия нарушением правил»,

– рассказали в пресс-группе.


Подобное отношение к правилам дорожного движения в управлении назвали недопустимым.

Однако это не единственное, чем провинился водитель иномарки. При проверки выяснилось, что задержанный был является злостным неплательщиком штрафов. На его счету были нарушения ПДД по 172 материалов на сумму более 114 тысяч рублей, что явно говорила о систематическом игнорировании закона.

С мужчиной профили профилактическую беседу и составили на него 81 протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неоплату штрафов, что увеличило их в два раза.

«На транспортное средство нарушителя наложены ограничения. В случае неоплаты, автомобиль будет реализован в доход государства для погашения задолженности. Помимо этого, в отношении гражданина составлен протокол по части 3 статьи 12.15 КоАП РФ за обгон на пешеходном переходе при наличии пешехода»,

– добавили в УГИБДД.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:04 Запись в первые классы в Екатеринбурге начнётся с 1 апреля
16:40 Суд обязал крупнейшего дорожного подрядчика Екатеринбурга восстановить русло реки Широкой, которую компания заваливала мусором
15:59 СМИ сообщают о спасённом от «плена» в Екатеринбурге жителя Самары
15:38 Женщина погибла при пожаре в селе Лая Горноуральского округа
15:14 В Екатеринбурге появилась аллея педагогов дополнительного образования
14:49 Видео, из-за которого задержали мужчину, стрелявшего из пистолета на фоне храма в Екатеринбурге, оказалось двухлетней давности
14:05 СК завершил расследование убийства 11-летней девочки в Волчанске в 2002 году
13:16 СМИ сообщают о перераспределении полномочий между заместителями Куйвашева
12:58 Пожароопасный сезон в Свердловской области объявят 2 апреля
12:03 Лишившегося сына во время ремонта гаражных ворот мужчину будут судить в Екатеринбурге
11:49 Свердловские депутаты не поддержали законопроект об эвтаназии бездомных животных
11:43 Дума Сысерти оспорила решение суда, требовавшего повторного рассмотрения вопроса о референдуме по вопросу мусорного предприятия
11:16 В Нижней Туре подростки на большой скорости влетели в «Тойоту» на подаренном накануне электросамокате
10:30 В Екатеринбурге мужчина, прячась от правосудия, залез на балкон к соседу
09:58 Стрелявший возле храма в Екатеринбурге мог устроить стрельбу по окнам
09:56 Первая конференция об искусственном интеллекте в рекламе от МТС AdTech пройдет в Екатеринбурге
09:17 В ДТП на Советской в Екатеринбурге пострадали три автомобиля
08:52 В Ревде мужчина насмерть забил свою сестру молотком
21:02 Более 9 тысяч нарушений пресекли свердловские постовые на прошлой неделе
20:34 С Красноуральска стартанёт серия фестивалей «Другие измерения»
19:55 В Нижнем Тагиле задержали опасных хулиганов
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