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Женщина погибла при пожаре в селе Лая Горноуральского округа
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Свердловской области при тушении пожара в селе Лая Горноуральского муниципальном округе обнаружили тело женщины.
Как сообщает телеграм-канал регионального управления МЧС, на площади 100 «квадратов» в селе горел частный дом и надворные постройки. Когда спасатели стали разбирать сгоревшие конструкции дома, обнаружили тело женщины.
По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.
В МЧС подчеркивают, что в доме не было пожарного извещателя, который, как они уверены, мог бы спасти погибшую.
Как сообщает телеграм-канал регионального управления МЧС, на площади 100 «квадратов» в селе горел частный дом и надворные постройки. Когда спасатели стали разбирать сгоревшие конструкции дома, обнаружили тело женщины.
По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.
В МЧС подчеркивают, что в доме не было пожарного извещателя, который, как они уверены, мог бы спасти погибшую.
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