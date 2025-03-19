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Лишившегося сына во время ремонта гаражных ворот мужчину будут судить в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Октябрьский районный суд Екатеринбурга передали уголовное дело мужчина, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности родному сыну – на него упали гаражные ворота, когда отец пытался их отремонтировать.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, трагедия произошла 31 августа 2024 года вечером. Мужчина ремонтировал ворота, а его сын, 2013 года рождения, был рядом. Во время ремонта отец хотел смазать петли. Для этого поднял левую створку гаражных ворот с помощью домкрата, но при их подъёме слетели петли и ворота упали на ребёнка.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, трагедия произошла 31 августа 2024 года вечером. Мужчина ремонтировал ворота, а его сын, 2013 года рождения, был рядом. Во время ремонта отец хотел смазать петли. Для этого поднял левую створку гаражных ворот с помощью домкрата, но при их подъёме слетели петли и ворота упали на ребёнка.
«В результате подростку были причинены телесные повреждения в виде механической травмы головы, линейного перелома свода и основания черепа и иных повреждений, от совокупности которых мальчик скончался на месте происшествия»,
– рассказали в ведомстве.
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