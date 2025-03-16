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В Нижней Туре подростки на большой скорости влетели в «Тойоту» на подаренном накануне электросамокате
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Нижней Туре местная жительница подарила своему 14-летнему мощный электросамокат, но уже на следующий день подросток вместе со своим другом попал в ДТП, на большой скорости влетев в машину.
Как рассказали региональном управлении ГИБДД, вчера, 19 марта, примерно в 16.15 в Toyota Vista, выезжавшей со второстепенной дороги, врезались подростки на электросамокате KUGOO M4 с мощностью 500 Вт. В результате юноши получили травмы и попали в больницу. Отмечается, что оба ребёнка ехали без мотошлема и другой защитной экипировки.
Позже при разговоре с родителей подростков выяснилось, что электросамокат одному из них подарила мама. Это произошло за день до аварии. Женщина призналась, что не думала о последствия, когда выбирала подарок.
В итоге мать за передачу транспорта лицу без водительских прав привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ, предусматривающей штраф до 30 тысяч рублей. Также материалы по ДТП передали в подразделение по делам несовершеннолетних.
В областном УГИБДД также напомнили, что для управления электросамокатом, мощность которого превышает 250 Вт нужны права категории «М».
Как рассказали региональном управлении ГИБДД, вчера, 19 марта, примерно в 16.15 в Toyota Vista, выезжавшей со второстепенной дороги, врезались подростки на электросамокате KUGOO M4 с мощностью 500 Вт. В результате юноши получили травмы и попали в больницу. Отмечается, что оба ребёнка ехали без мотошлема и другой защитной экипировки.
Позже при разговоре с родителей подростков выяснилось, что электросамокат одному из них подарила мама. Это произошло за день до аварии. Женщина призналась, что не думала о последствия, когда выбирала подарок.
В итоге мать за передачу транспорта лицу без водительских прав привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ, предусматривающей штраф до 30 тысяч рублей. Также материалы по ДТП передали в подразделение по делам несовершеннолетних.
В областном УГИБДД также напомнили, что для управления электросамокатом, мощность которого превышает 250 Вт нужны права категории «М».
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