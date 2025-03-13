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В ДТП на Советской в Екатеринбурге пострадали три автомобиля
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 19 марта, вечером в Екатеринбурге в районе дома №1 по улице Советской перекрёсток не поделили «ВАЗ 2114» и Skoda, в итоге досталось ещё и стоящему неподалёку Mitsubishi.
Как рассказали в управлении ГИБДД по Свердловской области, водитель «ВАЗа» решил повернуть налево, но не стал пропускать Skoda, что привело к столкновению, от которого отечественную машину отбросило на стоящий Mitsubishi. Из людей в аварии никто не пострадал, а вот их автомобилям пришлось несладко.
Как рассказали в управлении ГИБДД по Свердловской области, водитель «ВАЗа» решил повернуть налево, но не стал пропускать Skoda, что привело к столкновению, от которого отечественную машину отбросило на стоящий Mitsubishi. Из людей в аварии никто не пострадал, а вот их автомобилям пришлось несладко.
«Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строго соблюдать ПДД, особенно при выполнении маневров, связанных с пересечением траекторий движения других транспортных средств»,
– сказали в пресс-группе.
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