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Дело сбившего на Уралмаше женщину с коляской водителя передали в суд
Кадр с дорожной камеры: Прокуратура Свердловской области / t.me/sverdlovskprok
В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга передали уголовное дело водителя Peugeot, который в ноябре прошлого года на Уралмаше сбил женщину с коляской. Ребёнок, к счастью, не пострадал, а вот его мать получила серьёзные травмы.
Авария произошла 18 ноября днём на перекрёстке проспекта Орджоникидзе и улице Кировградской.
Ситуацию также усугублял тот факт, что у мужчины не было водительских прав. Помимо этого, в момент ДТП он был не в трезвом состоянии.
В итоге водителю было предъявлено обвинение по пунктам «а», «б» и «в» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим право управления транспортным средством).
Отмечается, что в апреле 2022 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за повторное вождение в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Тогда в качестве дополнительного наказание ему назначили лишения прав на 2,5 года.
Свою вину мужчина полностью признал.
Авария произошла 18 ноября днём на перекрёстке проспекта Орджоникидзе и улице Кировградской.
«В результате ДТП женщине-пешеходу причинена черепно-мозговая травма в виде перелома свода и основания черепа, ушиба головного мозга и других повреждений. Указанная травма расценена экспертами как повлекшая причинение женщине тяжкого вреда здоровью»,
– рассказали в прокуратуре области.
Ситуацию также усугублял тот факт, что у мужчины не было водительских прав. Помимо этого, в момент ДТП он был не в трезвом состоянии.
В итоге водителю было предъявлено обвинение по пунктам «а», «б» и «в» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим право управления транспортным средством).
Отмечается, что в апреле 2022 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за повторное вождение в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Тогда в качестве дополнительного наказание ему назначили лишения прав на 2,5 года.
«Дополнительное наказание мужчина отбыл, однако не прошел проверку на знания ПДД в соответствии с требованиями законодательства, в связи с чем право управления транспортными средствами не возвратил»,
– добавили в прокуратуре.
Свою вину мужчина полностью признал.
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