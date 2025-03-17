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В свердловском УГИБДД предупредили о возможных сбоях в работе светофоров
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает о возможных сбоях в работе светофоров.
В связи с этим всех участников дорожного движения просят быть готовым к подобному и ориентироваться на «основной светофор», уточняя, что вспомогательные устройства, такие как табло обратного отсчета, могут показывать некорректную информацию.
Своё предупреждение управление сопровождает фотографией светофора на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 Марта, где на светофоре заметны противоречивые сигналы.
«В ряде случаев данные системы могут показывать неправильную информацию, что может дезориентировать водителей и пешеходов относительно реальной продолжительности горения сигналов светофора»,
– говорится в сообщении УГИБДД региона.
В связи с этим всех участников дорожного движения просят быть готовым к подобному и ориентироваться на «основной светофор», уточняя, что вспомогательные устройства, такие как табло обратного отсчета, могут показывать некорректную информацию.
Своё предупреждение управление сопровождает фотографией светофора на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 Марта, где на светофоре заметны противоречивые сигналы.
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