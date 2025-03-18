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СМИ сообщают об обрушении этажа на стройке банного комплекса в Екатеринбурге

10.06 Среда, 19 марта 2025
Фото: Инцидент Екатеринбург / t.me/incekb
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В СМИ сообщают, что в Академическом районе Екатеринбурга в районе улицы Рябинина и Краснолесья у строящегося банного комплекса рухнул этаж.

Как сообщает Е1.ru, от грохота проснулись жильцы соседствующих со стройкой домов. По данным «Инцидент Екатеринбург», рухнул второй этаж.

«При заливке бетоном основания пола второго этажа не выдержала опалубка»,

– пишет ресурс.


Пострадал ли кто-то при обрушении – неизвестно. Этаж рухнул ночью, поэтому, вероятно, что в строящемся здании никто из рабочих не оставался.

Официальных комментариев по поводу произошедшего ещё не было.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:13 Остановившем машину с иностранцами инспекторам ДПС Новолялинского округа попытались дать взятку
10:37 К 13 годам колонии приговорили жителя Первоуральска за убийство гостя
10:06 СМИ сообщают об обрушении этажа на стройке банного комплекса в Екатеринбурге
09:34 Свердловское УГИБДД призывает к осторожному вождению в условиях ожидающихся осадков
08:48 Открывшего стрельбу возле храма в Екатеринбурге задержали
21:10 Поездка на электросамокате по Каменску-Уральскому дорого обойдётся подростку
20:52 Большой пожар на Эльмаше подпортит завтрашнюю сводку МЧС
19:41 Екатеринбургской пенсионерке вернут миллион
19:25 Белинка зовёт поиграть в куклы народа манси
19:02 Меньше половины вчерашних пожаров вспыхивали в жилом секторе Свердловской области
18:45 Советская кинозвезда поздравит екатеринбуржцев с юбилеем Победы
17:30 СМИ сообщают о сошедшем с рельсов трамвае на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге
17:09 Из-за навредившего почве куриного помёта со свердловской птицефабрики взыскали более 4,6 миллиона рублей
16:32 Глава СК потребовал доклад о ситуации со схватившем чужого ребёнка екатеринбуржце
16:15 Три екатеринбургских студента победили на Стипендиальном конкурсе «Система»
15:19 Свердловская ГАИ предупреждает о перекрытии на Челябинском тракте в связи ДТП со смертельным исходом
14:58 Свердловское МЧС предупреждает о сильном снеге 19 марта
14:43 В Свердловской области начали просыпаться клещи
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