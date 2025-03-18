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СМИ сообщают об обрушении этажа на стройке банного комплекса в Екатеринбурге
Фото: Инцидент Екатеринбург / t.me/incekb
В СМИ сообщают, что в Академическом районе Екатеринбурга в районе улицы Рябинина и Краснолесья у строящегося банного комплекса рухнул этаж.
Как сообщает Е1.ru, от грохота проснулись жильцы соседствующих со стройкой домов. По данным «Инцидент Екатеринбург», рухнул второй этаж.
Пострадал ли кто-то при обрушении – неизвестно. Этаж рухнул ночью, поэтому, вероятно, что в строящемся здании никто из рабочих не оставался.
Официальных комментариев по поводу произошедшего ещё не было.
Как сообщает Е1.ru, от грохота проснулись жильцы соседствующих со стройкой домов. По данным «Инцидент Екатеринбург», рухнул второй этаж.
«При заливке бетоном основания пола второго этажа не выдержала опалубка»,
– пишет ресурс.
Пострадал ли кто-то при обрушении – неизвестно. Этаж рухнул ночью, поэтому, вероятно, что в строящемся здании никто из рабочих не оставался.
Официальных комментариев по поводу произошедшего ещё не было.
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