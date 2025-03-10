Более 20 пожаров прокатилось по Свердловской области в выходные

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

МЧС России сообщает, что на территории Свердловской области в минувший уикенд был ликвидирован 21 пожар. Девять возгораний случилось в субботу, 15 марта, и ещё дюжина — в воскресенье. И всего восемь пожаров пришлось на жилой сектор, в остальных же случаях горели предприятия или открытые площадки.Самый крупный пожар уикенда произошёл на территории промзоны в субботу — в Асбесте по улице Промышленная горела кровля складского здания и огонь успел охватить 700 квадратных метров. Это потребовало привлечения больших ресурсов, чем обычно.Что же касается пожаров в жилом секторе, то самым крупный из них вспыхнул в посёлке Буланаш в воскресенье. Там на улице Февральской революции загорелся частный жилой дом, а после огонь перекинулся на надворные постройки. Общая площадь пожара составила 99 квадратных метров. К месту происшествия тоже высылали повышенные силы пожаротушения. В итоге 18 огнеборцев воевали с вырвавшейся из-под контроля огненной стихией два часа.Много хлопот пожарным доставил в минувшее воскресенье и екатеринбургский пожар на улице Самолётной. По прибытии на место катастрофы спецам пришлось выводить из горящего пятиэтажного строения 12 человек, в том числе — семерых детей. Два человека всё же пострадали и одного из них даже госпитализировали.