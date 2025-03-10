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Более 20 пожаров прокатилось по Свердловской области в выходные

18.52 Понедельник, 17 марта 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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МЧС России сообщает, что на территории Свердловской области в минувший уикенд был ликвидирован 21 пожар. Девять возгораний случилось в субботу, 15 марта, и ещё дюжина — в воскресенье. И всего восемь пожаров пришлось на жилой сектор, в остальных же случаях горели предприятия или открытые площадки.

Самый крупный пожар уикенда произошёл на территории промзоны в субботу — в Асбесте по улице Промышленная горела кровля складского здания и огонь успел охватить 700 квадратных метров. Это потребовало привлечения больших ресурсов, чем обычно.

Что же касается пожаров в жилом секторе, то самым крупный из них вспыхнул в посёлке Буланаш в воскресенье. Там на улице Февральской революции загорелся частный жилой дом, а после огонь перекинулся на надворные постройки. Общая площадь пожара составила 99 квадратных метров. К месту происшествия тоже высылали повышенные силы пожаротушения. В итоге 18 огнеборцев воевали с вырвавшейся из-под контроля огненной стихией два часа.

Много хлопот пожарным доставил в минувшее воскресенье и екатеринбургский пожар на улице Самолётной. По прибытии на место катастрофы спецам пришлось выводить из горящего пятиэтажного строения 12 человек, в том числе — семерых детей. Два человека всё же пострадали и одного из них даже госпитализировали.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:25 В Екатеринбурге за взятку будут судить экс-экзаменатора ГИБДД
15:38 В Екатеринбурге перезапустили конкурс эскизов памятника Балабанову
14:53 СМИ сообщают, что погибший в Нижнем Тагиле парень умер от переохлаждения
14:33 Под Первоуральском частично перекрыли трассу из-за опрокинувшегося грузовика
14:13 В УрФУ разработали технологию создания оптического волокна
13:37 Главред «Вечерних ведомостей» – о своем аресте, причинах преследования и той самой уральской идентичности 
13:10 Глава СК заинтересовался инцидентом с уборщицей в екатеринбургской школе
12:33 В Сысерти сотрудники ГИБДД остановили пьяного дальнобойщика
12:06 СМИ сообщают о толпах иностранцев возле миграционного центра на улице Чекистов в Екатеринбурге
11:28 Принудительными работами наказали жительницу Белоярского за угрозу директрисе школы
10:14 У неплатившего алименты детям отца из Екатеринбурга арестовали дорогую иномарку
09:12 В МЧС опровергли сообщения о «хлопке» в Каменске-Уральском
08:58 Свердловская ГАИ предупреждает о скользких дорогах после снегопадов
08:34 Глава СК потребовал доклад по факту смерти 18-летнего парня в Нижнем Тагиле
19:07 В Екатеринбург вернутся холода. В течение недели будут идти мокрый снег и дождь
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