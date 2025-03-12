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СМИ сообщают о смерти дальнобойщика из Турции в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге рядом с распорядительным центром в Кировском районе скончался дальнобойщик, предположительно, из Турции.
По данным «КП-Екатеринбург», смерть водителя не случайна. Он якобы свёл счёты с жизнью. Что заставило его это сделать, неизвестно. Сообщается, что мужчина должен был привезти в логистический центр партию мандаринов. На территории России он находился законно.
В СУ СКР по Свердловской области не стали комментировать произошедшее.
«Машину вскрыли. Водитель был из Турции, "Мерседес" тоже на турецких номерах»,
– приводит слова очевидца «Инцидент Екатеринбург».
По данным «КП-Екатеринбург», смерть водителя не случайна. Он якобы свёл счёты с жизнью. Что заставило его это сделать, неизвестно. Сообщается, что мужчина должен был привезти в логистический центр партию мандаринов. На территории России он находился законно.
В СУ СКР по Свердловской области не стали комментировать произошедшее.
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