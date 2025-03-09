В Нижнем Тагиле пожар унёс жизнь человека

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня вечером в Нижнем Тагиле произошел крупный пожар в частном доме на улице Партизанская. Огонь охватил площадь 150 квадратных метров. В результате происшествия погиб человек.Как сообщает МЧС России по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны ближе к семи часам вечера. К месту ЧП незамедлительно были направлены экстренные службы. В тушении пожара участвовали 11 спасателей и 4 единицы спецтехники. Открытое горение удалось ликвидировать в 19.25. В настоящий момент специалисты продолжают проливку и разбор сгоревших конструкций, чтобы предотвратить возможные очаги тления.Причины возгорания пока не установлены. На месте работают дознаватели, которым предстоит выяснить обстоятельства случившегося.