В Екатеринбурге под «патриотичную» машину попал пешеход

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 14 марта, в Екатеринбурге произошла авария с участием пешехода. На перекрёстке улиц Щорса и Степана Разина водитель автомобиля «UAZ Patriot» не заметил пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора, и совершил наезд.Пострадавший — 70-летний мужчина — получил травмы головы и ног, после чего был экстренно госпитализирован. За рулём автомобиля находился 72-летний водитель с 50-летним стажем. По его словам, перед поворотом он убедился в отсутствии пешеходов слева, но не заметил человека, двигавшегося справа, что привело к наезду.Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв. В его отношении составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения по части 1 статьи 12.2 и статье 12.18 КоАП РФ.