Почти все свердловские пожары минувшего четверга пришлись на жилой сектор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Шесть из восьми пожаров, произошедших в населённых пунктах Свердловской области 13 марта, вспыхивали в частном секторе. Об этом свидетельствует ежедневная сводка МЧС России.К счастью, вчерашний день обошёлся без пострадавших и тем более погибших на пожарах. А вот без крупных возгораний не обошлось. И самый масштабный из пожаров был зафиксирован в городе Пелым на улице Мира. Там загорелся частный жилой дом и на пике катастрофы площадь, охваченная огнём, составляла 140 квадратных метров. На место происшествия было направлено 11 специалистов пожаротушения в сопровождении 4 единиц техники. Им удалось ликвидировать возгорание всего за 37 минут.Сопоставимые по масштабам пожары произошли в Невьянском районе Свердловской области в двух посёлках — Аять (66 квадратных метров) и Быньговский (60 квадратных метров). В первом случае полыхала пара садовых домиков, которые пожарные потушили за 24 минуты, а во втором огнеборцы 38 минут спасали от пламени частный жилой дом.