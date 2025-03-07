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Почти половина из 14 свердловских пожаров понедельника пришлось на жилой сектор

20.47 Вторник, 11 марта 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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МЧС России в своей ежедневной сводке о пожарах по Свердловской области сообщает, что 10 марта пожарные ликвидировали 14 пожаров, из которых 6 пожаров произошло в жилом секторе. Ещё пять пожаров возникали на открытых участках, а 1 — в промзоне.

Самым масштабным пожаром понедельника стал тот, что возник в Екатеринбурге, в садовом товариществе «Змеиная горка». Он охватил площадь в 120 квадратных метров, охватив частную баню. С учётом силы горения и риска, что огонь перекинется на соседние строения, к месту происшествия направили 21 специалиста пожаротушения с пятью единицами техники. Но и такому количеству пожарных понадобилось полтора часа, чтобы унять разбушевавшееся пламя.

Остальные вчерашние пожары не отличались особыми масштабами, тем не менее, хлопот доставили. Так, свердловским пожарным пришлось выдвигаться на 108 километр автодороги Серов-Ивдель, когда стало известно, что там загорелась грузовая машина. На месте выяснилось, что огнём охвачена кабина автомобиля. На ликвидацию данного пожара времени ушло гораздо меньше, чем на дорогу к месту происшествия — всего две минуты.

Один человек пострадал во вчерашних огненных катастрофах. Это обитатель 16-этажного дома на улице Родонитовой в Екатеринбурге. И хоть с не самым крупным возгоранием жильцы высотки справились самостоятельно, хозяину загоревшейся квартиры пришлось обращаться к медикам.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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13:12 Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом в Каменске-Уральском
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12:35 В Каменске-Уральском автобус выехал на тротуар и сбил двух человек
12:08 Глава СК потребовал доложить ему о ситуации с избиением воспитанника камышловской спецшколы
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09:20 После нападения екатеринбуржца на игравших в снежки школьников СК возбудил уголовное дело
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