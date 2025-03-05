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В Екатеринбурге на трамвайных путях травмировался ребёнок
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера днём, примерно в 14.15, в Екатеринбурге на улице Репина на трамвайных путях упал 13-летний мальчик, обходивший трамвай 18-го маршрута «Волгоградская – Шарташ».
Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, ребёнок обходил трамвай сзади, но «столкнулся с ним» и упал. Водитель увидел это через боковое зеркало и тут же остановился. Сообщается, что мальчика с травмами голову и рук доставили в детскую больницу №9, где его осмотрели и отпустили домой.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, ребёнок обходил трамвай сзади, но «столкнулся с ним» и упал. Водитель увидел это через боковое зеркало и тут же остановился. Сообщается, что мальчика с травмами голову и рук доставили в детскую больницу №9, где его осмотрели и отпустили домой.
«Мать пострадавшего ребенка пояснила полицейским, что сын поехал к другу на день рождение в ТЦ «Радуга Парк». Почему он стал обходить трамвай сзади, пояснить не смогла. Правила дорожного движения с сыном проговаривает постоянно»,
– сказали в пресс-группе.
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