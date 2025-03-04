Треть из девяти вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Согласно ежедневной сводке МЧС России, на территории Свердловской области вчера, 6 марта, произошло 9 пожаров. Три из них — то есть, одна треть, — случились в жилом секторе.Самый крупный пожар минувшего четверга имел место в Артях, где на улице Черепанова горели частный жилой дом и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 210 квадратных метров. С учётом масштаба катастрофы, к месту происшествия были направлены 20 специалистов пожаротушения в сопровождении 5 единиц техники. Такое количество огнеборцев позволило даже с таким большим возгоранием справиться всего за 37 минут. Правда, огонь так сильно успел подпортить строения, что вряд ли хозяева смогут ещё использовать их по назначению.Второй по крупности пожар четверга случился в Асбесте на улице Советская. Огонь охватил сто квадратных метров «заброшки». С учётом, что вспыхнувшее строение не эксплуатируется, к его тушению не стали привлекать повышенные силы. На вызов прислали семерых пожарных, которые ликвидировали возгорание в течение часа.Ещё один из пожаров в жилом секторе возник вчера в посёлке Буланаш. На улице Максима Горького там загорелось домашнее имущество в квартире на предпоследнем этаже пятиэтажного здания. Площадь пожара составила всего два квадратных метра. У десяти пожарных на тушение огня в данном случае ушло всего 4 минуты.К счастью, все девять пожаров обошлись без трагедий. Ни один человек в пожарах минувшего четверга не пострадал.