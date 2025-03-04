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Треть из девяти вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор

18.37 Пятница, 7 марта 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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Согласно ежедневной сводке МЧС России, на территории Свердловской области вчера, 6 марта, произошло 9 пожаров. Три из них — то есть, одна треть, — случились в жилом секторе.

Самый крупный пожар минувшего четверга имел место в Артях, где на улице Черепанова горели частный жилой дом и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 210 квадратных метров. С учётом масштаба катастрофы, к месту происшествия были направлены 20 специалистов пожаротушения в сопровождении 5 единиц техники. Такое количество огнеборцев позволило даже с таким большим возгоранием справиться всего за 37 минут. Правда, огонь так сильно успел подпортить строения, что вряд ли хозяева смогут ещё использовать их по назначению.

Второй по крупности пожар четверга случился в Асбесте на улице Советская. Огонь охватил сто квадратных метров «заброшки». С учётом, что вспыхнувшее строение не эксплуатируется, к его тушению не стали привлекать повышенные силы. На вызов прислали семерых пожарных, которые ликвидировали возгорание в течение часа.

Ещё один из пожаров в жилом секторе возник вчера в посёлке Буланаш. На улице Максима Горького там загорелось домашнее имущество в квартире на предпоследнем этаже пятиэтажного здания. Площадь пожара составила всего два квадратных метра. У десяти пожарных на тушение огня в данном случае ушло всего 4 минуты.

К счастью, все девять пожаров обошлись без трагедий. Ни один человек в пожарах минувшего четверга не пострадал.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:30 Детей из 16 школ и 43 детских садов отправили на карантин из-за роста ОРВИ в Екатеринбурге
15:53 Стартовала продажа билетов на матч «Автомобилист» - ЦСКА
14:25 В свердловской ОДКБ открыли выставку, посвящённую мамам особенных детей
14:09 С наступающим Международным женским днём поздравили пассажирок верхнепышминского трамвая
13:49 СМИ сообщают об обнаруженной утечке газа в многоэтажке на Академика Парина в Екатеринбурге
13:01 Экипажи ДПС поздравляют водительниц в преддверии 8 Марта в Свердловской области
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11:39 Свердловская ГАИ предупредила о гололедице
11:32 В Свердловскую область привезли 10 тонн клубники из Турции
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10:18 В Екатеринбурге будут судить сбившего на электросамокате женщину местного жителя
10:07 В Свердловской области женщин приглашают на работу чаще мужчин
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