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В Екатеринбурге будут судить сбившего на электросамокате женщину местного жителя
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом будет отвечать 32-летний местный житель, который 5 августа 2024 года сбил 42-летнюю женщину, когда ехал на электросамокате.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчина ехал по тротуару вдоль улицы Куйбышева в сторону 8 Марта, когда он влетел в проходившую мимо женщину. В результате столкновения женщина получила двухлодыжечный перелом правой голени и иные повреждения (в ведомстве не уточнили какие), и провела в больнице больше месяца. Её выписали лишь 13 сентября.
Эксперты оценили травмы, которые она получила, как тяжкие, и электросамокатчику было предъявлено обвинение по части 1 статьи 268 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью человека).
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала дело в Ленинский районный суд.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчина ехал по тротуару вдоль улицы Куйбышева в сторону 8 Марта, когда он влетел в проходившую мимо женщину. В результате столкновения женщина получила двухлодыжечный перелом правой голени и иные повреждения (в ведомстве не уточнили какие), и провела в больнице больше месяца. Её выписали лишь 13 сентября.
Эксперты оценили травмы, которые она получила, как тяжкие, и электросамокатчику было предъявлено обвинение по части 1 статьи 268 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью человека).
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала дело в Ленинский районный суд.
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