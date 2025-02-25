Двух человек спасли при крупном пожаре в Верхней Сысерти





– рассказали спасатели. «На площади 190 квадратов горели два частных жилых дома и надворные постройки. Огнеборцами спасены 2 человека»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром в Верхней Сысерти из крупного пожара спасли двух человек. В МЧС сообщают, что его площадь составила почти 200 квадратных метров.В тушении были задействованы четыре единицы техники и 13 человек личного состава.