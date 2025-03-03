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В Камышлове на «зебре» сбили мужчину
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером в Камышлове на улице Энгельса 34-летний водитель Lada Priora сбил 35-летнего пешехода, переходившего через дорогу по «зебре».
К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Как сообщили в управлении УГИБДД по Свердловской области, пострадавшего в ДТП пешехода после осмотра в больнице отпустили домой.
Установлено, что у водителя стаж вождения 8 лет. С его слов, пешехода он не заметил, посетовав на тёмную одежду, в которую был одет пострадавший.
К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Как сообщили в управлении УГИБДД по Свердловской области, пострадавшего в ДТП пешехода после осмотра в больнице отпустили домой.
Установлено, что у водителя стаж вождения 8 лет. С его слов, пешехода он не заметил, посетовав на тёмную одежду, в которую был одет пострадавший.
«В отношении водителя возбуждено дело за непредоставление преимущества пешеходу»,
– сказали в пресс-группе.
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