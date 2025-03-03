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В Камышлове на «зебре» сбили мужчину

11.59 Среда, 5 марта 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Накануне вечером в Камышлове на улице Энгельса 34-летний водитель Lada Priora сбил 35-летнего пешехода, переходившего через дорогу по «зебре».

К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Как сообщили в управлении УГИБДД по Свердловской области, пострадавшего в ДТП пешехода после осмотра в больнице отпустили домой.

Установлено, что у водителя стаж вождения 8 лет. С его слов, пешехода он не заметил, посетовав на тёмную одежду, в которую был одет пострадавший.

«В отношении водителя возбуждено дело за непредоставление преимущества пешеходу»,

– сказали в пресс-группе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:09 Двух человек спасли при крупном пожаре в Верхней Сысерти
13:30 В Екатеринбурге начался процесс по делу об убийстве младенца на Химмаше
13:07 Пропавшего накануне в Екатеринбурге мальчика в зелёной куртке нашли
12:26 Пропавшего в Екатеринбурге мальчика в зелёной куртке видели в ТЦ «Дирижабль»
11:59 В Камышлове на «зебре» сбили мужчину
11:23 При пожаре в свердловском посёлке Пасынок погибли два ребёнка и мужчина
10:41 СМИ сообщают о задержании екатеринбуржца за призывы к поджогам
10:24 В Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик в зелёной куртке
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09:11 В Нижнем Тагиле разыскивают бросившую на улице новорождённого сына мать
21:09 Администрация Екатеринбурга повторно предупредила о фейках
20:33 Фельдшеру-взяточнику из Нижнего Тагила суд разрешил работать
20:21 Верхнепышминские балконы побудут объектами любопытства для экскурсантов
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19:16 УрГАХУ начал подготовку к архитектурному фестивалю в Екатеринбурге
18:55 Дюжина пожаров бушевала в Свердловской области в понедельник
17:54 Устроившего драку на дороге со смертельным исходом в Екатеринбурге таксисту избрали меру пресечения
17:27 Прокуратура нашла нарушения в работе «Алапаевского горводоканала» при сбросе сточных вод
16:50 Виновной в гибели собственного сына жительнице Новоуральска заменили условное наказание на реальное
16:07 Ройзман* прокомментировал иск о ликвидации Фонда
15:55 Дело о расправе над двумя котами в Алапаевске передали в суд
15:05 Ещё одному обвиняемому в похищении девушек в Каменске-Уральском избрали меру пресечения
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