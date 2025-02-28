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Дюжина пожаров бушевала в Свердловской области в понедельник

18.55 Вторник, 4 марта 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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Согласно сводке МЧС России, в Свердловской области за минувшие сутки вспыхивало двенадцать техногенных пожаров. Пять из них — в жилом секторе.

Самым крупным пожаром понедельника, 3 марта, стало возгорание частной бани и садового домика в садовом товариществе №9 Верхнесалдинского муниципального округа. Огонь в пик катастрофы охватывал почти 80 квадратных метров площади. На вызов было направлено 14 огнеборцев, которые с задачей по пожаротушению справились за четверть часа.

Ещё один крупный пожар возник вчера в деревне Старобухарово Кленовского сельского поселения Нижнесергинского района. Там на улице Советской огонь охватил частный жилой дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. К месту происшествия прибыло семь пожарных, которые ликвидировали возгорание за 13 минут. Подоспели они вовремя, поскольку хозяин дома не смог самостоятельно покинуть полыхающее здание. Пожарные спасли его и передали врачам для госпитализации и оказания медицинской помощи.

В Екатеринбурге пожар произошёл на улице Автомагистральная в девятиэтажном доме. Там загорелся мусор в подсобке на первом этаже. Больше, чем на 5 квадратных метров огню разгулять не удалось — девять специалистов МЧС справились с ним всего за 5 минут.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:54 Устроившего драку на дороге со смертельным исходом в Екатеринбурге таксисту избрали меру пресечения
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15:05 Ещё одному обвиняемому в похищении девушек в Каменске-Уральском избрали меру пресечения
14:43 Билеты на «УГМК-Арену» появятся на новом сайте ХК «Автомобилист» в тестовом режиме с 5 марта
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12:08 В Екатеринбурге на пять дней закроют движение на улице Гражданской
11:27 В Екатеринбурге хотят отремонтировать подземный переход возле железнодорожного вокзала
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10:20 Директор ботсада УрО РАН убеждена в невозможности присвоить Берёзовой роще охраняемый статус
10:07 Полиция Нижнего Тагила начала проверку после сообщений о якобы «резне в школах»
09:21 18 тонн томатов из Казахстана уничтожили в Екатеринбурге
21:40 В Первоуральске водитель грузовика насмерть сбил пешехода
21:14 В Первоуральске осуждён «кинувший» по телефону стариков мошенник
20:24 Музей-сад в Екатеринбурге стал выставкой женских образов
20:13 «Зебра» не спасла пешехода от наезда в Екатеринбурге
19:09 Статистику пожаров Свердловской области подпортил воскресный всплеск
18:39 Новый лекторий в Екатеринбурге стартует с рассказа про Уралмаш
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