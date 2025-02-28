Дюжина пожаров бушевала в Свердловской области в понедельник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Согласно сводке МЧС России, в Свердловской области за минувшие сутки вспыхивало двенадцать техногенных пожаров. Пять из них — в жилом секторе.Самым крупным пожаром понедельника, 3 марта, стало возгорание частной бани и садового домика в садовом товариществе №9 Верхнесалдинского муниципального округа. Огонь в пик катастрофы охватывал почти 80 квадратных метров площади. На вызов было направлено 14 огнеборцев, которые с задачей по пожаротушению справились за четверть часа.Ещё один крупный пожар возник вчера в деревне Старобухарово Кленовского сельского поселения Нижнесергинского района. Там на улице Советской огонь охватил частный жилой дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. К месту происшествия прибыло семь пожарных, которые ликвидировали возгорание за 13 минут. Подоспели они вовремя, поскольку хозяин дома не смог самостоятельно покинуть полыхающее здание. Пожарные спасли его и передали врачам для госпитализации и оказания медицинской помощи.В Екатеринбурге пожар произошёл на улице Автомагистральная в девятиэтажном доме. Там загорелся мусор в подсобке на первом этаже. Больше, чем на 5 квадратных метров огню разгулять не удалось — девять специалистов МЧС справились с ним всего за 5 минут.