Виновной в гибели собственного сына жительнице Новоуральска заменили условное наказание на реальное





рассказали в областном суде. «Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, изменил приговор, внеся уточнения в смягчающие наказание обстоятельства и исключив статью 73 УК РФ, что делает наказание из условного реальным»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жительнице Новоуральска, которую признали виновной в смерти её семилетнего ребёнка, погибшего при пожаре, заменили условный срок на реальный.Речь идёт о пожаре, произошедшем 15 апреля в СНТ «Восход 2» в ЗАТО Новоуральск. В тот день в доме вместе с матерью находилось четверо её детей и подруга старшего сына. Спастись удалось всем, кроме семилетнего мальчика. В момент пожара он был на втором этаже, где скончался, надышавшись угарным газом. После его смерти на мать было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.В ходе расследования было установлено, что к трагедии привела утечка газа, произошедшая при подключении к плите газового баллона. Виновной в утечке газа при рассмотрении уголовного дела в суде признали мать.Новоуральский городской суд назначил ей наказание в виде восьми восемь месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, но условно.Однако прокуратура сочла наказание несправедливым и подала апелляционное представление на приговор в Свердловский областной суд.